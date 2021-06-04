عاجل.. مصرع شخصين وإصابة آخر في سقوط سيارة بترعة الجرفية

لقى شخصان مصرعهما، مساء اليوم، وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل «2 كابينة»، في ترعة الجرفية بقنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الجرفية بقنا، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة آخر.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: «محسن حسين جاد الكريم 55 عاما»، مقيم قرية الحجيرات، جثة هامدة، و«جمال عبدالسيد علوان»، 55عاما، وإصابة «عصمت دحلب عويضة»، 33 عاما، مقيمون بقرية الحجيرات.

وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وجار انتشال السيارة من الترعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.