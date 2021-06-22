تدريب 17 عضوا بالنيابة الإدارية على «مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف»

اختتم المجلس القومي للمرأة، أمس الإثنين، فعاليات التدريب التفاعلي الذي نظمه بالشراكة والتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وهيئة النيابة الإدارية، بعنوان «مهارات وفنون التواصل والقيادة والادعاء أمام المحاكم التأديبية»، بحضور كل من المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية امل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عضو المجلس القومي للمرأة، والمستشار الدكتور محمد رامي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستهدف تدريب وثقل خبرات 17 عضوًا بهيئة النيابة الإدارية، واستمر على مدار يومين.

وأكدت أمل عمار أن هذا التدريب التفاعلي يعتبر الثاني من سلسلة البرامج التفاعلية، التي تتناول موضوعات قضائية وقانونية وإدارية، منها التوعية بقضايا العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحته، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والأطر التشريعية الوطنية والدولية لجرائم العنف ضد المرأة، والتدريب على الادعاء أمام المحاكم التأديبية، وتنمية المهارات الإدارية والذاتية، لعضوات النيابة وزيادة خبراتهن المتصلة، وفنون التواصل والقيادة والقدرة على اتخاذ القرار وفن الإلقاء والخطابة.