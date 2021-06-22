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«الصحة العالمية» تناقش إجراءات مكافحة كورونا مع منظمي أولمبياد طوكيو

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خالد عبد الرسول ووكالات
07:34 م | الثلاثاء 22 يونيو 2021
أولمبياد طوكيو تقام الشهر المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة في مواجهة كورونا

أولمبياد طوكيو تقام الشهر المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة في مواجهة كورونا

كشفت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، عن أن منظمة الصحة العالمية ستناقش هذا الأسبوع مع السلطات اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية، إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد خلال تنظيم أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية ستناقش مع السلطات اليابانية واللجنة الأوليمبية الدولية، إجراءات الفحص والمراقبة، مشيرة إلى أن منظمي الأولمبياد أعلنوا أن الحد الأقصى للمتفرجين في الألعاب الأولمبية عشرة آلاف متفرج أو خمسين بالمائة من الطاقة الاستيعابية لأماكن إقامة الألعاب، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

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