بلدية الاحتلال في القدس تجبر مواطنا على هدم منزله بيده «صور»

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، المواطن الفلسطيني عبد الرحمن عبيد، على هدم منزله بيده، بحجة «البناء دون ترخيص» في القدس المحتلة، إذ أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بهدم البناية، ورغم إلغاء القرار المرة الأولى، أعيد إصداره.

ولفتت عائلة «عبيد»، إلى أن البلدية رفضت محاولات تجميد الهدم، وأمرتها بتنفيذ الهدم، وأمهلتها حتى عصر اليوم لتنفيذه وإلا ستقوم آليات البلدية بذلك، وعلى العائلة دفع 400 ألف شيكل أجرة هدم، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

ومن جانبه، قال الناشط أسعد داري لـ«وفا»، إن بلدية الاحتلال بالقدس أخطرت عبيد بدفع 400 ألف شيقل في حال لم يهدمه اليوم، بحجة أن البناء غير قانوني، مضيفًا أن المبنى معد حديثا للسكن، وكان من المقرر أن يتم زواج ابنه محمد «27 عامًا» ويسكنه الشهر المقبل.

إخطار بهدم 21 منزلا في شرق نابلس

كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نحو 21 منزلا بالهدم، ومسجدًا قيد الإنشاء، في بلدة روجيب شرق نابلس.

بينما قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ«وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة روجيب وشرعت بتوزيع إخطارات بالهدم لنحو 21 منزلا، ومسجدًا في المنطقة الشرقية الجنوبية، مضيفًا أن عددا من هذه المنازل تقطنه عائلات والأخرى قيد الإنشاء.

اقتحام حي الشيخ جراح

وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، حي الشيخ جراح المهدد بإخلاء سكانه بالقوة القسرية في القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهددوا سكان 3 منازل بالإخلاء.

وعرف من المستوطنين المقتحمين عضو الكنيست من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المعارض «بتسلئيل سموتريتش»، ومدير جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية القائمة على قضية الاستيلاء على منازل الحي في محاكم الاحتلال.

ووفقا لـ «وفا»، قال أحد أصحاب المنازل المهددة صالح ذياب، إن المستوطنين حاولوا اقتحام 3 منازل في الحي تعود لعائلات ذياب والكرد وقاسم، وسط استفزاز السكان، وهددوهم بإخلائهم من منازلهم لصالح المستوطنين خلال مدة زمنية «شهر واحد».

وأضاف، أن محاولة الاقتحام قوبلت باشتباكات بالأيدي مع السكان، الذين تصدوا لمجموعات المستوطنين.