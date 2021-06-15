انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية للمستوطنين في القدس وسط توتر شديد

انطلقت في مدينة القدس مسيرة الأعلام الإسرائيلية لليمين الاسرائيلي المتطرف، وسط حالة من التوتر الشديد تسود المدينة ودعوات فلسطينية لتحركات مضادة.

وانطلق المشاركون في المسيرة من مبنى وزارة المعارف، ومن المقرر أن يتوجهوا إلى باب العامود دون أن يدخلوا إلى البلدة القديمة، والتوجه بعد ذلك إلى باب الخليل، ومن ثم إلى حائط البراق، حسبما ذكرت «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

وفي المقابل، دعت الفصائل الفلسطينية إلى يوم غضب ضد المسيرة، وأقر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عومير بارليف المسيرة، قائلا: « الشرطة مستعدة بشكل جيد».