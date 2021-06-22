«التعليم» تشارك في اجتماع جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع اللجنة الفنية والإعلامية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور حمد أحمد الدرمكي الأمين العام للجائزة، وأعضاء اللجان في الدول المشاركة بالجائزة.

وناقش الاجتماع، مستجدات الجائزة وجهود أعضاء اللجان في الدول المشاركة، حيث جرى استعراض آلية العمل والإجراءات المتبعة منذ انطلاق الجائزة، وصولاً إلى الدورة الثالثة، وآلية العمل الاستثنائية، بناءً على الوضع الاستثنائي الحالي.

كما جرى مناقشة الاستعداد للإعلان عن النتائج الخاصة بالدورة الثالثة من خلال حفل افتراضي، ومستجدات الدورة الرابعة للجائزة.

وأوضحت اللجنة، أنه سيجري الإعلان عن موعد الحفل الختامي الافتراضي في الأيام المقبلة، من خلال القنوات الخاصة بالجائزة، وقنوات وزارة التربية والتعليم.