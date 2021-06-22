جامعة الأقصر تبحث استعدادات الأسبوع البيئي والمعسكر الصيفي

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث ناقش المجلس استعدادات الكليات لإقامة الأسبوع البيئي، وإقامة المعسكر الصيفي للطلاب.

وأصدر رئيس الجامعة تعليماته لوكلاء الكليات ببحث احتياجات المجتمع من خدمات تقدمها الجامعة، مثل القوافل طبية والندوات التوعوية وكل ما يخدم المجتمع، موجهاً بالاستفادة من مشتل الجامعة في تشجير الشوارع والمصالح الحكومية.

وفى سياق آخر، شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ندوة «تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة وتنمية المجتمع»، التي نظمتها مؤسسة «اسمعونا»، بمكتبة مصر العامة، بحضور قيادات المؤسسة، الدكتورة رنا زيدان، الأمين العام، وجمال عبدالناصر، أمين الصندوق، ومصطفى حرز الله، مدير قطاع جنوب الصعيد بالمؤسسة، والدكتورة صابرين عبد الجليل، مقرر المجلس القومي للمرأة بالأقصر، ومحمد حسين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، ومحمد عباس، مدير مكتبة مصر العامة.

وناقشت الندوة سبل تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة وتنمية المجتمع، وآليات تنفيذ ذلك على أرض الواقع، كما تم استعراض دور الجمعيات الأهلية، وما حققته خلال النصف الأول من هذا العام.

وفي ختام الندوة، كرمت مؤسسة «اسمعونا» رئيس جامعة الأقصر، وأهدته درع المؤسسة، تقديراً لدوره الفعال في دعم مؤسسات المجتمع المدني، كما تم تسليم عدد من الأجهزة الكهربائية للعرائس، وأجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تكريم عدد من الجمعيات الشريكة.

وأعرب الدكتور محمد محجوب عن سعادته بالتكريم، مؤكداً استمرار دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع، وذلك انطلاقاً من حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي، الذي أخذته على عاتقها من خلال التعاون المدروس وعقد الشراكات المختلفة، مع كافة الهيئات والمؤسسات في سبيل خدمة الوطن وجميع أفراده، مشيداً بدور مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكاً أساسياً للمؤسسات الحكومية في دعم وتنمية المجتمع، والتي تصب جميعاً في مصلحة الوطن.