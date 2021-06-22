تفاصيل مقتل «زوج خليجي» بالقليوبية.. زوجته متهمة بطعنه بسكين

مشاجرات مستمرة تارة تمر مرور الكرام وتارة أخرى تغضب الزوجة لتذهب للإقامة لدى والدها، إلا أنه في يوم الواقعة المشهود لم يكن الأمر بهذه السهولة، فالمشاجرة المعتادة بين الزوجين في القليوبية تخللتها ألفاظ واتهامات، لتقوم الزوجة صاحبة الـ33 عاما بإحضار سكين من المطبخ والاعتداء به على زوجها، 62 عاما، سعودي الجنسية، محدثة جرحا قطعيا نافذا في البطن لتمتلئ أرض الغرفة بدماء المجني عليه.

طعن الضحية ونقله للمستشفى للعلاج

فور رؤية المتهمة للمشهد الذي أفزعها حتى هاتفت والدها الذي حضر وحملا الزوج المغدور إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية له، ورغم السيطرة على الموقف حينها والعودة إلى المنزل إلا أن الحالة الصحية للضحية تدهورت مرة أخرى ليلفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، فور وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بالطعن بسلاح أبيض.

زواج لمدة 13 عاما وجريمة قتل

ادعاءات عديدة أطلقها والد المتهمة لتبرئة ابنته من جريمة القتل التي على وشك الالتصاق بها، إذ زعم أن زوج ابنته الذي يعيش معها منذ 13 عاما وجاء لزيارته برفقتها منذ 22 يوما، أصيب بجرح قطعي في البطن صباح يوم الجمعة الماضي أدى إلى وفاته وذلك بسبب انزلاق يده التي كان يمسك بها السكين لذبح أحد رؤوس الضأن لتحدث الإصابة المذكورة ويلقى مصرعه بعد محاولات لإنقاذه.

كذب والد المتهمة والتحريات تكشف مرتكب الواقعة

تحريات المباحث التي تمت حول الواقعة بعد ورود بلاغ لمركز شبين القناطر بالقليوبية، كشفت عدم صحة أقوال والد المتهمة الذي أدلى بشهادة مغلوطة للتستر على جريمة نجلته، إذ أفادت التحريات أن الزوجة خلف ارتكاب الجريمة بسبب مشادة مع المجني عليه تطورت إلى مشاجرة دفعتها إلى الاعتداء على الضحية بسكين مطبخ أدى إلى وفاته، وبمواجهة والدها أيد ما جاء في اعترافات كريمته.

ضبط المتهمة وإخطار السفارة السعودية

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة وحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وذلك عقب تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، كما أصدرت النيابة قرارا بتشريح الجثة وإخطار السفارة السعودية.