أخبار الحوادث × 24 ساعة: «استخراج جثث.. وأب يسجل ابنه باسم زوجته الثانية»

شهدت محافظات مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، وقائع أغرب من الخيال وجرائم قتل وحوادث طرق، منها ابن الشهيد منسي يرفع علم مصر بصورة والد والسيسي، تسجيل أب لابنه باسم زوجته الأخرى، مريض نفسي يتسبب في حالة من الفزع بين أهالي المنوفية، لاستخراجه أكفان الموتى من المقابر، وعمالقة الشرقية يصلان للعالمية بعد سنوات من المعاناة.

مريض نفسي يستخرج أكفان الموتى من المقابر بالمنوفية

توافد عدد من أهالي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إلى مقابر المدينة، مساء أمس الخميس، بعد انتشار شائعة تفيد بقيام أحد الأشخاص باستخراج جثامين المتوفين من المقابر، وسارع المواطنون إلى المقابر، للاطمئنان على عدم المساس بجثث أقاربهم وذويهم.. لقراءة الخبر كامل من هنـــا

أب يسجل ابنه باسم زوجته الأخرى في قنا

على طريقة فيلم «تزوير في أوراق رسمية» للفنان الراحل محمود عبد العزيز، أقدم أحد الأشخاص بمحافظة قنا على تسجيل اسم الأم في شهادة ميلاد ابنه من زوجته الثانية، وتوفى الأب ليتم اكتشاف الواقعة بعد 35 سنة، عندما لحق الابن بوالده، وأثناء إنهاء أوراق معاش الابن بمكتب المعاشات بالبحر الأحمر.

تم اكتشاف واقعة تزوير قام بها أحد الأشخاص بإحدى قرى محافظة قنا، منذ 35 سنة، حين تقدم أحد المواطنين إلى مسؤولي المكتب، لإنهاء إجراءات معاش ابن اخته، الشاب «محمد»، الذي توفي عن عمر 35 سنة، ليكتشف أن اسم والدة الشاب المتوفى في شهادة الميلاد ليست هي أمه الحقيقية، وإنما زوجة أبيه.. لقراءة الخبر كامل من هنـــا

«ابن الشهيد منسي» يرفع علم مصر بصورة والده والرئيس بأعماق المتوسط

«اللي خلف ممتش».. تلك المقولة تنطبق تماما على نجل الشهيد منسي، حيث رفع علم مصر بصورة والده والرئيس السيسي، أمس، عندما غطس إلى أعماق البحر الأبيض المتوسط ليفتخر ببطولة والده في البحار، كما افتخر بها على الأرض وتفتخر به روحه في السماء.

ومن جهة أخرى؛ أشادت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد منسي، بمسلسل «الاختيار 2»، معتبرةً أنه نجح في نقل مشاعر زوجات الضباط بصورة واقعية وبشكل رائع، وأكدت أن المسلسل رصد المعاناة الأسرية لزوجات الضباط، اللاتي تعانين من مشاعر القلق بشكل مستمر... لقراءة الخبر كامل من هنـــا

«عملاقا الشرقية».. من المعاناة لموسوعة جينيس

سنوات طويلة من المعاناة قضاها «محمد شحاتة عبدالجواد» 34 عامًا، وشقيقته «هدى» 29 عامًا، مقيمان بعزبة «أمين باشا» التابعة لقرية الجمالية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بعد إصابتهما بمرض «العملقة النخامية»، واكتسبت جبهاتهما حجمًا عريضًا وتغيرت ملامحهما، وأصيبت أطرافهما بالتضخم، وزاد طولهما بشكل أكبر من الحجم المعتاد، حتى لُقبا بـ عمالقة الشرقية. ... لقراءة الخبر كامل من هنـــا

«عمرو» فشل في الانتحار 5 مرات آخرها بمستشفى الفيوم

رغم محاولاته المتكررة للتخلص من حياته، إلا أنّ العناية الإلهية أنقذته من الموت في كل مرة، وحاول «عمرو»، شاب في الثلاثينيات من العمر، إنهاء حياته أولًا بتناول حبة حفظ الغلة السامة، إلا أن أطباء مستشفى الفيوم العام تمكنوا من إنقاذ حياته، وفي أثناء خضوعه للعلاج بالمستشفى، حاول التخلص من حياته مرة ثانية، فألقى بنفسه من الطابق الرابع، ولكنه نجا أيضًا من الموت، وأصيب فقط بعدة كسور... لقراءة الخبر كامل من هنـــا

مصرع وإصابة 27 في حفل زفاف بالمنيا بسبب تصادم سيارات

تحول حفل زفاف بمحافظة المنيا إلى مأتم، عقب وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي وميكروباص، على الطريق الدائري، بالقرب من مدخل كوبري «أبو شناف»، الذي يربط مدينة المنيا بالطريق الصحراوي الغربي، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين... لقراءة الخبر كامل من هنـــا