حتى لا تخسر ماديا.. 7 نصائح عند شراء الشبكة الماس

خلال السنوات الأخيرة، وبعد ارتفاع أسعار الذهب بسبب جائحة كورونا، اتجه الكثيرين لشراء «الشبكة» من الألماس باعتبارها حافظ للقيمة، ويمكن الاستثمار فيها.

واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية في مجال العمل الميداني، التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، في هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» خطوات الاستثمار في الألماس عند شراء «الشبكة»، حتى لا يتم النصب عليك، وفقًا لمصمم المجوهرات نبيل عمران، في السطور التالية..

عوامل اختيار الشبكة الالماس

هناك 4 معايير خاصة بتحديد قيمة الألماس عند اختيار الشبكة وهي كالآتي..

القطع

طريقة تقطيع الألماس الذي يؤثر في جودة وسعر الألماس، وهو ينقسم إلى 4 درجات، ممتاز، وجيد جدًا، وجيد، وأقل من الجيد، المقصود أن يكون مقاساته مضبوطة، والشكل مستدير تمامًا، ويكون شديد اللمعان.

النقاء

وهو يعني نسبة الشوائب داخل الألماس، وكلما زادت قلت قيمة الألماسة، والعكس صحيح، وأعلى درجات النقاء هي FL بينما الأقل من حيث النقاء هي I3.

الوزن

الألماس يقاس بالقيراط، وهي تساوي خمسة جرامات، بمعنى أن كل 5 قيراطات تساوى جراما واحدا، ولا يوجد أي مقياس لوزن القيراط.

اللون

الألماس بطبيعته عديم اللون، فهو شفاف، يمكن أن يمر من خلاله الضوء ويظهر ألوان الطيف، وأعلى درجة تكون «دي»، وفيها يكون الفص بلا لون تماما، وأقل لون هي «زد» وهي تميل للاصفرار، وبينهما درجات كثيرة.

نصائح عند شراء الألماس

تسعير الألماس يتم بشكل أسبوعي، وليس يوميا كالذهب

والألماس حافظ للقيمة مثل الذهب والفضة

الألماس لا يتعرض لأي شكل من أشكال التلف، كما أن تكلفة صيانته أقل من المعادن الأخرى.

عند شراء الألماس يجب أن يكون من مكان موثوق، وله معايير واضحة في البيع والشراء.

الحصول على فاتورة مذكور فيها 4 بنود، الوزن واللون، النقاء، والقطع، وأن تكون الفاتورة مختومة.

الاستثمار في الألماس هو استثمار طويل الأجل.

يجب أن تحصل على شهادة تحدد نسبة الخصم عند بيع الألماس.