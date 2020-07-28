"بعت الألماظ واشتريت عربية جديدة".. اعتراف لص المجوهرات في النزهة

"اشتريت عربية جديدة بعد ما بعت جزء من الألماظ والذهب" بتلك الكلمات اعترف لص الألماظ في النزهة بتفاصيل جريمته أمام النيابة بعد القبض عليه، ونسبت النيابة له تهمة السرقة حيازة سلاح ناري وذخائر وقررت حبسه على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يوما.

وكشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن تفاصيل الواقعة وألقت القبض على مسجل خطر لاتهامه بسرقة كمية كبيرة من المصوغات تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه وإعادتها لمالكها في منطقة النزهة.

تبلغ للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من صيدلى، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة خزينتين صغيرتين الحجم بداخلهما (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ تقدر قيمتهم بمبلغ 2 مليون جنيه- ساعة ذهب - مبلغ مالى 520 ألف جنيه- 1500 دولار - بعض الأوراق)، فقد أسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقي خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).

وأضافت التحريات أن المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل شقى خطر سرقات عامة مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وأوضحت التحريات أن المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية تم ضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول وعثر بداخل الشقة على طبنجة وبخزينتها 5 طلقات لذات العيار، مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المذكور في ممارسة نشاطه الإجرامي- مشغولات ألماظ "من متحصلات الواقعة" - 4 جواز سفر بإسم المجني عليه وزوجته- 19 ساعة يد رجالي "جار التوصل لمالكيها" - مبالغ مالية "عملات مختلفة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم بإرشاده ضبط سيارتين "إحداهما من متحصلات واقعة السرقة، والأخرى المستخدمة في ارتكاب الواقعة" وأضاف بتخلصه من الخزينتين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام عقب الاستيلاء على محتوياتهما وأنه قام بتصريف باقي المسروقات من مصوغات ذهبية بمعرفة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "لها معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليها في 5 أحكام ، وتم ضبطها وأيدت أقوال المتهم الأول، حيث تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات والمصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عملاء الثانية.