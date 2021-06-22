العليا للفيروسات تنصح أصحاب «الجلطات» باللقاح الصيني والبعد عن أسترازينيكا

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مرض ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي أحد الأمراض الشديدة التي يكون سببها عدم سلامة الرئة، ناصحا بالتعامل مع هذا المرض بحذر عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح «خطاب» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية CBC اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني والإعلامية سهير جودة، أنه ينصح الأشخاص أصحاب الجلطات بأخذ اللقاح الصيني وعدم التطعيم بلقاح أسترازينيكا، منوهًا إلى أن أصحاب الأمراض الصدرية يمكنهم الحصول على اللقاحين دون أي أزمة.

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إلى أن أي شخص مصاب بمرض أو أجرى عملية جراحية يجب عليه انتظار ثبات حالته الصحية من أجل أن يكون قادرا على الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي: «بعد ما بيخف المريض من كورونا بأسبوع أو أسبوعين بيلاقي التحاليل زي ما هي وده عادي لأن التغيير بياخد وقت، وإحنا بنحكم على تعافي المريض بوسائل منها الكشف عليه وقياس الأكسجين وبعض العلامات الحيوية، والدكتور هو بس اللي بيطلب الأشعة وممكن يطلب من المريض يعيدها لو في حاجة زادت في الوظئاف الحيوية واتغيرت بشكل ملحوظ وأنا بقول أن الأشعة زي الجرح بتاخد وقت عقبال ما ترجع وساعتها متابعة صحة المريض بتبقى عن طريق متابعة الأكسجين مش الأشعة».