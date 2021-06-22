مستشار الرئيس: كل السلالات المتحورة من «كورونا» تحت السيطرة حتى الآن

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن التحور الجديد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، الذي أطلقوا عليه في الهند «دلتا بلس»، موضحًا أن الفيروسات كلها بصفة عامة بما فيها كورونا، لديها قابلية شديدة للتحور والتحول، «بيكون هو نفس الفيروس، بس لو شوفنا شكل الفيروس نلاقي طالع منه حاجات زي مسامير أو شوك، دي بقى اللي بتتكون فيها البروتين للفيروس، وكذلك المواد القابلة للتحور».

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أنه حتى الآن، كل السلالات التي تحورت، وكل الطفرات التي تحولت من فيروس كورونا حول العالم، ما زالت حتى الآن تحت السيطرة، بصرف النظر عن المسمى، «في الهند سموا التحور الجديد المزدوج (دلتا)، وهو مسمى ترتيبي، يعني ألفا وبيتا وجاما ودلتا»، فتسميه بـ«دلتا بلس»، يعني أنه كان هناك لديهم ألفا وبيتا وجاما.

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن التحورات الفيروسية كثيرة جدًا، بعضها مؤثر وبعضها الآخر غير مؤثر، والبعض الآخر قد يغير من الشكل المناعي للفيروس، «سلالة دلتا موجودة في بعض الدول، وموجودة في بلاد كثيرة، لو بصينا لخريطة المرض حاليا، يتم إعلان كل يوم انتشار المرض بالسلالات القديمة، واضح جدا في أمريكا اللاتينية والبرازيل ودول كثيرة».

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن كوبا أعلنت لقاحا يجري العمل عليه في التجارب الإكلينيكية، أو ما قبل التجارب الإكلينيكية، التي تُسمى بالتجارب السريرية، وهذا اللقاح يتعامل مع السلالة الموجودة في كوبا، وأثبتت الدراسات السريرية والتجارب عليه أن اللقاح مؤثر وإيجابي، وأتى بنتيجة عالية جدًا، وهذا يتضح بأن كل دول العالم تتعامل مع الفيروس.