محافظ مطروح: نقل تجربة الأردن لتنمية المراعي والثروة الحيوانية

اكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على أهمية الاستفادة من زيارته الميدانية والوفد المرافق للمملكة الأردنية الشقيقة، ونقل التجربة الأردنية في مجال تنمية المراعى ودعم الثروة الحيوانية، من خلال برنامج تبادل الخبرات، ضمن مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي للبيئات المتشابهة في كل من مصر والأردن، مع حصر النواحى الإيجابية التى يمكن تطبيقها على أرض الواقع بمطروح.

ووجه محافظ مطروح بالاستفادة من زيارته للمملكة الأردنية، خلال لقائه مع الوفد المرافق له من المربين والمهندسين والباحثين في مجال تنمية المراعي والثروة الحيوانية، بحضور المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، والمهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة، والمهندس حسين السنيني، مدير تنمية القرية.

مساعدة المجتمعات المحلية بمطروح

وناقش محافظ مطروح مع قيادات الزراعة والثروة الحيوانية نتائج تفقد عدد من المشروعات المنفذة فى إطار المشروع، ومنها الصندوق الهاشمي لتنمية المراعي، وحمى بني هاشم، والحديقة النباتية الملكية، وغيرها من المشروعات، كما بحث كيفيه الاستفادة الحقيقية لتحقيق التنمية الشامله للمراعي، ورفع مستوى المعيشة، مع استنبات مزيد من الشتلات النباتية المختلفة، ورفع الوعي بأهمية المراعي والمناطق الطبيعية، وتعظيم الاستفاده منها، والعمل على تقديم العون والمساعدة للمجتمعات المحلية، ورفع عائدها الإقتصادي والسياحي، وليس لتنمية الثروة الحيوانية فقط، والعمل على تنميتها، بما يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية بتنمية المراعي، وزيادة موارد دعم صندوق تنمية المراعي والثروه الحيوانيه.

دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بمطروح

وأكد محافظ مطروح على تقديم مزيد من الخدمات للمزارعين والمربين، ومشروعات للأعلاف، وكذلك قروض حسنة دوارة لمشروعات المرأة، وغيرها من جهود تنمية المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم عمل لقاءات متابعة للوقوف على جهود صندوق تنمية المراعي ودعم الثروة الحيوانية بمطروح، والإسراع بها لتحقيق مزيد من الاستفادة للمجتمعات المحليه، وشدد على أنه لابد من العمل على مشاركه المجتمعات في الأفكار والأنشطة للاستفادة من خبراتهم، بما يحقق أقصى استفاده ممكنة، َلافتاً إلى تقديم الدعم الكامل لكل ما يلبي مطالب أبناء مطروح في هذا الشأن.