لو دخلك أقل من 2400 جنيه.. «التموين» تعلن الحصول على بطاقات في أغسطس

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه صدر تعديل للقرار رقم 178 الخاص بالفئات الأولى بالرعاية، مبينا أنه بداية من يوليو المقبل، سيستطيع أي شخص راتبه 2400 فيما أقل، التقديم للحصول على بطاقة تموينية، بعد أن كان هذا الشخص، يحصل على فئة غير مستحقة، وسينطبق الأمر ذاته، على من يحصلون على معاشات شهرية تبدأ من 1200 إلى 1600 جنيه.

وأوضح «مدكور»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الثلاثاء، تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه سيجري إصدار البطاقات الجديدة لهذه الفئات، إذا لم يكن لديهم بطاقات، لكن لـ4 أفراد كأقصى عدد ممكن.

وأكد مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن الشخص الذي يمتلك بطاقة خبز فقط، يمكنه الحصول على بطاقة التموين أيضا، بحد أقصى 4 أفراد، لافتا إلى أن التقديم يجري عن طريق بوابة مصر الرقمية، أو بوابة دعم مصر، أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة على أنحاء الجمهورية، وسيستطيع المواطن صرف التموين في أغسطس المقبل.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أن القرار جاء تنفيذ لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل رعاية الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أن القرار الجديد يسرى على أصحاب المعاشات الخاصة والحكومة.

يذكر أن إضافة المواليد على البطاقات التموينية، تكلف الوزارة من 4 لـ5 مليارات جنيه، وجرى توجيه هذه المبالغ لمواجهة أزمة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.