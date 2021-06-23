تعرف على أشهر وأغنى 10 رجال أعمال في العالم.. معظمهم أمريكيون

يتساءل الجميع عمن هم أشهر أغنياء العالم، وقالت مجلة «فوربس» الأمريكية في وقت سابق، إنها استطاعت إنشاء تصنيفا سنويا لأغنى أغنياء العالم.

وأضافت تقارير عن أغنى 10 رجال في العالم أن معظمهم رجال أعمال من الولايات المتحدة، فمن أصل 10 شخصيات، ضمت القائمة 8 رجال أعمال من الولايات المتحدة، ورجل أعمال من فرنسا وآخر من الهند.

وانضم إلى قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأغنى أغنياء العالم للعام الجارى 2021 قرابة 500 اسم جديد هذا العام لمليارديرات يصل مجموع ثرواتهم خمسة تريليونات دولار وذلك على الرغم من جائحة كورونا وتداعياتها المالية والاقتصادية.

ووفقا لقائمة فوربس وهي القائمة رقم 35 التى تصدرها مؤسسة فوربس سنويا ، ارتفع إجمالى عدد أصحاب المليارات حول العالم إلى 2755 مليارديرا، تبلغ قيمة ثرواتهم نحو 13.1 تريليون دولار أمريكى بزيادة قدرها 8 تريليونات دولار عن مجموع ثروات من ضمتهم القائمة للعام 2020.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أشهر أغنى 10 رجال أعمال في العالم:

1- جيف بيزوس: وهو مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، تقدر أملاكه بـ 177 مليار دولار.

2- إيلون ماسك، ويعمل في مجالات السيارات الكهربائية وإنتاج الصواريخ، تقدر أملاكه بـ151 مليار دولار.

3- برنارد أرنو والعائلة، يشرف برنارد أرنو على إمبراطورية من 70 علامة تجارية بما في ذلك Louis Vuitton و Sephora ، وهو أحد أفضل صناع الذوق في العالم، وتقدر أملاكه ب 150 مليار دولار.

4- بيل جيتس، يترأس هو وزوجته السابقة مؤسسة بيل وميليندا جيتس ، أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم، وتقدر أملاكه بـ 124 مليار دولار.

5- مارك زوكربيرج، حيث أصبح موقع Facebook، الشبكة الاجتماعية التي يديرها زوكربيرج، أداة اتصال سريعة، خصوصا أثناء إغلاق جائحة فيروس كورونا، وتقدر أملاكه بـ97 مليار دولار.

6- وارن بافيت، المعروف باسم «أوراكل أوف أوماها»، أحد أنجح المستثمرين في كل العصور تقدر ثروته بـ 96 مليار دولار.

7- لاري إلسون، رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي التكنولوجيا وأحد مؤسسي شركة أوراكل العملاقة للبرمجيات، والتي يمتلك منها حوالي 35%، وتقدر أملاكه بـ 93 مليار دولار.

8- لاري بايج، عضو مجلس إدارة ومسيطر على شركة جوجل، وتقدر أملاكه بـ 91.5 مليار دولار.

9- سيرجي برين: تنحى سيرجي برين عن منصبه كرئيس لشركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، في ديسمبر 2019، لكنه ظل مساهمًا متحكمًا وعضوًا في مجلس الإدارة، وتقدر أملاكه بـ 89 مليار دولار.

10- موكيش أمباني، يرأس ويدير 74 مليار دولار (إيرادات) ريلاينس إندستريز ، التي لها مصالح في البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات والبيع بالتجزئة، وتقدر أملاكه بـ 84.5 مليار دولار.