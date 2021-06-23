«البيئة»: انطلاق الحملة الدعائية لتطبيق E-Tadweer بوسائل الإعلام

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انطلاق الحملة الدعائية لتطبيق E-Tadweer بكل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للترويج للتطبيق ولتعريف المواطنين ماهية التطبيق وسبل الدخول عليه واستخدامه كوسيلة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المرحلة الأولى من التطبيق سيتم من خلالها جمع مخلفات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة كالحاسب الآلي المحمول، الشواحن، الكاميرات، ألعاب الفيديو، بلاي ستيشن، الهواتف المحمولة و شاشات الكمبيوتر صغيرة الحجم، وفي المرحلة الثانية سوف يتم تفعيل الجمع من المنازل ليتمكن المستخدم من التخلص من الأجهزة المنزلية كبيرة الحجم مثل الغسالات، ثلاجات، بوتجازات وشاشات تليفزيون كبيرة الحجم.

وزيرة البيئة: التطبيق بداية لتفعيل نظام المسؤولية الممتدة للمنتِج

وأشارت فؤاد إلى أن التطبيق يعتبر بداية لتفعيل نظام المسؤولية الممتدة للمنتِج والذى تم إقراره بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث سيتيح التطبيق للمواطن التنويه عن المخلفات، وفي المقابل سيحصل على كوبونات تخفيض من عدد من شركاء العمل وسيتم التخلص الآمن من المخلفات التي سيتم جمعها لدى مصانع لإعادة التدوير الرسمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية وشركة أي تدوير مصر، بهدف دعم مشاركة منتجي الأجهزة الإلكترونية في التطبيق وتقديم حوافز للجمهور لجمع والتخلص الآمن من المخلفات بطريقة آمنه لدى المصانع الرسمية.

فؤاد: E-Tadweer سيتيح للمواطن الحصول على كوبونات تخفيض لدى عدد من الشركاء

وستوضح الحملة الدعائية للتطبيق خطوات تنزيل التطبيق وطريقة استخدامه كالآتي:

1) تحميله من متجر App store or Google play.

2) أدخل بريدك الإلكتروني لإنشاء حساب جديد أو سجل باستخدام حساب فيسبوك أو Apple.

3) في حالة التسجيل بالبريد الإلكتروني قم بتأكيد حسابك عن طريق البريد الإلكتروني المستخدم.

4) اضغط علي علامة البلس (+) في أعلي الشاشة لاختيار نوع المخلف من الخيارات المتاحة.

5) صور مخلفك الإلكتروني وقم بملء البيانات الخاصة به.

6) اختر هديتك من شركائنا.

7) حدد أقرب مكان ليك لترك المخلف وتفعيل قسيمة الخصم (هديتك من شركائنا).