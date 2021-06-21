«البيئة» تشهد استلام جامعة القاهرة أجهزة طبية ضمن خطة «إدارة المخلفات»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنَّ مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع للوزارة أعدت مواصفات المستلزمات والأدوات اللازمة لمنشآت الرعاية الصحية بالتعاون مع كبار الخبراء في هذا المجال، وتمّ شراء مستلزمات وفقا لمبدأ الشراء الأخضر واستبدال الأجهزة المحتوية على الزئبق بأجهزة بديلة خالية منه، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها بين جهاز شؤون البيئة ومستشفيات جامعة القاهرة في يناير 2017، بشأن دعم منظومة الإدارة السليمة بيئيًا لمخلفات الرعاية الصحية من خلال أنشطة المشروع، للعمل على تطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة مخلفات الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة القاهرة.

جاء ذلك خلال زيارتها لكلية الطب جامعة القاهرة، لتسليم مستشفى النساء والتوليد التابعة لمستشفيات كلية الطب مجموعة من المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتطبيق خطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية بالمستشفى والتي تعد أحد منشآت الرعاية الصحية التي يعمل عليها مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمية (GEF).

51% إلى 71% ارتفاع في المخلفات الخطرة بالمستشفى

وأشارت وزيرة البيئة، إلى دراسة المشروع لنظام ادارة مخلفات الرعاية الصحية ببعض منشآت الرعاية الصحية ومنها مستشفى النساء والتوليد التابعة لمستشفيات كلية الطب جامعة القاهرة، وتمّ إعداد تقييم أساسي لهذه المنشأة بهدف تحويلها إلى منشآه رعاية صحية نموذجية لتعد نموذج يتم تكراره في بقية المستشفيات الجامعية على مستوي الجمهورية، وقد أوضح هذا التقييم أن نسب تولد النفايات الخطرة إلى إجمالي المخلفات المتولدة يومياً في المنشآت مرتفعة جداً من 51% إلى 71% بمقارنتها بالمتوسطات الدولية وقيم أفضل الممارسات التي تتراوح بين 10-25% بسبب نقص المعلومات والمعرفة والتدريب لدى الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، مما تطلب ضرورة أتباع هذه المنشأة للخطة المتكاملة للإدارة المخلفات الطبية الخطرة، تنفيذا لمتطلبات قانون المخلفات الجديد والمعايير الدولية لإدارة مخلفات الرعاية الصحية الخطرة بدءا بالفصل السليم من المنبع للمخلفات المتولدة عن المستشفيات مرورا بالمعالجة باستخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة ونهاية بالتخلص الامن من ناتج المعالجة المطابق للمتطلبات البيئية الحديثة.

تدريب العاملين على ادارة المخلفات

وأوضحت وزيرة البيئة، أنَّ مشروع إدارة المخلفات الطبية درب عددًا من العاملين بمستشفيات كلية الطب جامعة القاهرة على كيفية تطبيق خطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، كما تمّ إطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتوفير مواد الوحدات التدريبية، والامتحانات عبر شبكة المعلومات الدولية لمسؤولي إدارة المخلفات بمنشأت الرعاية الصحية بأنحاء الجمهورية، كذلك تمّ أيضاً إطلاق موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية لمتابعة كمية المخلفات المتولدة ونوعيتها وتوقيتات نقلها لمعالجتها والتخلص الآمن منها بجميع منشأت الرعاية الصحية سواء التابعة للمستشفيات الجامعية أو لوزارة الصحة والسكان.