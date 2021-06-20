وزيرة البيئة تشيد بصناعات مواد البناء في معرض التشييد المستدام

شاركت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، في معرض مصر الدائم للبناء الأخضر المقام على هامش المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات تحت عنوان «الإدارة المتكاملة للمدن الذكية».

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بجناح غرفة صناعات مواد البناء خلال افتتاحها للمعرض، مشيرة إلى أهمية المؤتمر في ظل تداعيات جائحة كورونا التى يعانى منها العالم، التى غيرت التوجهات العالمية فى التعامل مع قطاعات التنمية ومنها التشييد والبناء، وخلقت زخماً سياسياً دولياً نحو إعادة البناء والتعافي الأخضر.

وأكدت الوزيرة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، دمجت لأول مرة معايير مصرية للاستدامة البيئية فى مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، لافتة إلى أن 50% من مشروعات الدولة بدءا من العام الحالي مشروعات خضراء تراعي دمج الأبعاد البيئية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات وتحويل المخلفات لطاقة التى يمكن أن يكون لها علاقة مباشرة بقطاع التشييد والبناء من خلال الاستفادة من مخلفات المجتمعات العمرانية بإنتاج طاقة نظيفة.

وأوضح الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، إن المؤتمر تضمن 5 ورش عمل حول موضوعات، التحول من المباني العادية إلى المباني الذكية، والاقتصاد الذكي، وإدارة أنظمة النقل الذكية، والحوكمة الذكية، والإدارة الذكية لمخالفات البناء والهدم.

وقال المهندس إسماعيل لقمة، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المعرض ضم العديد من المجالات المهمة لأعمال البناء تركزت جميعها حول الحفاظ على البيئة، بدءاً من استخدام الطاقة الشمسية، والمواد صديقة البيئة، وكيفية تدوير المخلفات، إضافة إلى نماذج من إنتاج عدد من شعب وشركات الغرفة المنبثقة عن اتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف لقمة، جاء المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان برئاسة الدكتور خالد الذهبي، مواكباً لنهضة العمران التي تشهدها مصر في الوقت الحالي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أشاد علي سنجر، عضو مجلس إدارة الغرفة، بالشراكة بين غرفة صناعات مواد البناء والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مشيراً إلى أن المعرض نموذج ناجح ببين العلم والصناعة في توفير كل احتياجات المدن العمرانية الأكثر مواكبة مع الرؤية العصرية والتوجه نحو البناء المستدام والمدن الخضراء.

شارك في الافتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس إسماعيل لقمة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المواسير، والمهندس علي سنجر، عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الطوب الطفلي، والمهندس حاتم المنوفي، مدير عام الغرفة، وعمرو عاصم، مدير إدارة التطوير، ولبنى فتحي مسؤولة العلاقات العامة بالغرفة.