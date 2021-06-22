مي حلمي تهاجم المتعاطفين مع «متعب»: «وبالنسبة لصديق اللي عنده ورم بالمخ؟»

استنكرت المذيعة مي حلمي، مُقدمة برامج رياضية، من حالة الاستنفار التي حدثت عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد إعلان أحد اللاعبين إصابته، وعدم دعم أحد للكابتن محمد صديق، الذي يُعاني من ورم في المخ، وذلك على صفحتها الشخصية الـ«فيس بوك».

وقالت «حلمي»: «شوفت كده الدنيا اتقلبت عشان لاعب قال إنه تعبان بس لسه مش عارف عنده إيه ربنا يشفي كل مريض أكيد، وبالنسبة لكابتن محمد صديق اللي عنده ورم في المخ وصرح بده من يومين عادي كده ؟ ولا عشان معندوش برنامج ومش تحت الأضواء وكده، يا كدابين الزفة انتو، قراري صح في اعتزال السوشيال ميديا حقيقي».

عماد متعب نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، استحوذ على محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء ممارسة الرياضة، وهو ما أصاب جمهوره بقلق شديد وسط ترقب لمعرفة نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها عاجلا للاطمئنان على حالته الصحية.

و لم يكشف عماد متعب مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلى الأسبق، عن المرض الذي أصيب به، وقال في تصريحات تليفزيونية إنه من المنتظر أن يسافر إلى إحدى الدول الأوروبية، من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، بعد الأزمة التي تعرض لها الفترة السابقة.