مصطفى قمر يحضر العرض الخاص لفيلم تامر حسني «مش أنا»

حرص الفنان مصطفى قمر، على حضور العرض الخاص لفيلم الفنان تامر حسني الجديد «مش أنا»، والمقام حاليا بإحدى دور العرض، بحضور عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، وأصدقاء أبطال الفيلم.

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد عبدالرحمن، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور احداث فيلم «مش أنا» حول الشاب «حسن»، الذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وهو مصاب بمرض نفسي، ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر، لأنها أيضا مريضة.

مصطفى قمر يحتفل بزفاف نجله

واحتفل المطرب مصطفى قمر منذ أيام، بزفاف نجله أياد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وعلق على حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «الحمدلله زفيت ابني على عروسته، بحضور أجدع الصحاب والحبايب صلوا على سيدنا النبي وباركولي».

وأحيا حفل الزفاف المطرب محمد حماقي، وحرص بعض المطربين من الحضور، على تقديم بعض الأغنيات مجاملة للعروسين، منهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري، حمادة هلال، محمد نور، وغيرهم.

وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، منهم هاني سلامة، تومة، محمد رجب، المنتج حمدي بدر، مدير أعمال محمد حماقي، إدوارد، لقاء سويدان، إيهاب توفيق، هشام عباس، وحميد الشاعري،مها احمد وزوجها مجدي كامل.

وشهد الحفل، اجتماع جيل التسعينيات مصطفى قمر وحميد الشاعري وايهاب توفيق، للغناء سويا.