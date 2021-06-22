سفير الهند بالقاهرة: تعاقدنا على أمصال من مصر لمواجهة الموجة الثالثة

صرح السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه، بأنه جرى التعاقد مؤخرًا على أمصال من مصر لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، موضحًا أن الكثير من الدول حول العالم ومن بينهم الهند عانوا من هذا الوباء.

وقال «جوبتيه»، خلال تصريحات تليفزيونية لمراسلة برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن مصر لعبت دورًا محوريًا في الفترة الأخيرة على مستوى تلك الجائحة التي عاني منها العالم أجمع.

وأشار السفير الهندي بالقاهرة، إلى أن تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا لمدة 6 أسابيع، أصبح الآن تحت السيطرة، بعد الجهود التي بذلتها الحكومة والجهات الصحية الهندية.

وأكد «جوبتيه» أن الهند نجحت مؤخرًا في تطعيم أكثر من ثلاثة مليون مواطن هندي، باللقاحات المضادة لوباء كورونا، موضحًا أن عمليات التطعيم مستمرة أيضًا خلال الفترة القادمة، وتستهدف الهند تطعيم أكبر نسبة ممكنة من مواطنيها.