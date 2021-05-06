السفير الهندي بالقاهرة: سنشتري 300 ألف علبة عقار «ريمديسيفير» من مصر

كشف السفير أجيت جوبتيه، سفير دولة الهند بالقاهرة، تفاصيل آخر تطورات الأوضاع في بلاده، لافتًا إلى أن نيودلهي في الموجة الثانية، مؤكدًا أنها أسوء بكثير من الأولى، مشيرًا إلى زيادة في الإصابات بمعدل 300 ألف حالة يوميًا، لافتًا إلى أن دولته بصدد شراء 300 ألف علبة من عقار «ريمديسيفير» من مصر.

وأضاف السفير خلال لقاء خاص مع سارية ياسين، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد الإصابات اليومية تجاوز 400 ألف في بعض الأيام، لافتا إلى أن ذروة الموجة الأولى كانت 100 ألف حالة يوميًا، ووقعت في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الوفيات وصلت لـ4 أضعاف الموجة الأولى؛ إذ أصبحت 3800 حالة وفاة يوميًا، بينما كانت الوفيات في الموجة الأولى وصلت إلى 100 ألف وفاة.

وتحدث السفير الهندي عن الموجة الأولى، لافتًا إلى أن الأعداد زادت فيها ووصلت للذورة في 8 أشهر ووصلت لـ100 ألف حالة يوميا، مشيرًا إلى أنه في منتصف مارس وصلت الحالات اليومية لـ25 ألف حالة، وتضاعفوا 10 مرات بعد شهر واحد، ووصلوا في منتصف أبريل لـ250 ألف حالة.

ونوه السفير أجيت جوبتيه، إلى أن الحياة كانت رجعت لطبيعتها في الهند وكان معدل الاصابات اليومية وصل لـ10 آلاف حالة يوميا، مؤكدا أن المواطنين ملوا من ارتداء الكمامات، وكان لديهم ضيق من الفيروس، معترا أن حالة رضاهم عن الوضع وقتها كان سببًا مهمًا في حدوث الأزمة الحالية.

ونصح السفير الهندي الدول كافة بالبحث عن التسلسل الجيني للحمض النووي للفيروس، عند اكتشاف أي تحور له للسيطرة عليه.

ولفت «جوبتيه» عن الخطوات التي اتخذتها البلاد للسيطرة على الوضع الوبائي، منوها إلى أن عددا من الولايات أعلن الإغلاق الجزئي أو الكامل لمدة أسبوعين، معتبرًا أنها خطوة لكبح جماح الفيروس من الانتشار، مشددًا على أن بلاده تبحث عن توفير الأكسجين وأسطواناته ومكثفاته ومصانعه، مؤكدا أن عددا من الدول وفرت لهم مساعدات، بعدما كانت الدولة معتمدة على نفسها في مسألة الأكسجين.

وأوضح السفير الهندي أن حكومة بلاده طورت من البنية التحتية لتوفير أماكن للعزل والمزيد من المستشفيات، مشيرًا إلى استدعاء القوات المسلحة للمشاركة في بناء المستشفيات، وكذلك الطواقم الطبية لدى الجيش الهندي، والمتقاعدين منهم، وطلاب السنوات الأخيرة بكلية الطب والممرضات، لمساعدتنا بمجهوداتهم.

وأشار «جوبتيه» إلى أن 40 دولة وعدت الهند بارسال مساعدات لها، ومنهم مصر، لافتًا إلى أن 15 دولة هي التي أرسلت مساعدات، مشددًا على أن الأزمة الكبرى هي نقص الأكسجين ومكثفاته، وأنهم يركزوا على حل هذه الأزمة، موضحا أن الطيران الهندي ينقل الأكسجين المسال من دول أوروبا والخليج، مؤكدًا أنهم يحتاجوا دواء «ريمديسيفير»، وأنهم سيحصلوا على 300 ألف علبة دواء ريمديسيفير من مصر، مضيفًا أن الأخيرة بصدد إرسال مساعدات لنيودلهي.