هل يتشابه مرض مؤمن زكريا مع «ضمور العضلات»؟.. هيئة الدواء توضح

قال الدكتور محمد رؤوف، رئيس القطاع الطبي بالشركة المنتجة للدواء المصري، إن مصر سجلت أول دواء فيها لعلاج ضمور العضلات الشوكية ولكنه ليس مصريًا «مستورد من إنتاج شركة سويسرية»، لافتًا إلى أن الدواء سيتم طرحه في الأسواق ولم يجر تسعيره حتى الآن.

وأوضح «رؤوف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على فضائية «القاهرة والناس» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، أن هناك رغبة من شركات الأدوية لتوفير العلاج لأكبر عدد من المرضى، متابعًا: «المرض صعب ويصيب الأطفال بسبب بروتين مسئول عن حركة العضلات ويؤدي لنقص القدرة الحركية والقدرة على البلع والتنفس».

وتابع: « هذا الدواء متاح من سن شهرين فيما أكبر ويتم تناوله عن طريق الفم»، لافتًا إلى أن التشخيص المبكر يفيد علاج المريض بصورة أكبر، منوهًا بأن أسعار الأدوية في مجال الجينات تكون مرتفعة لأن الأبحاث فيها تكون مرتفعة.

وأكد رئيس القطاع الطبي بالشركة المنتجة للدواء المصري، أن هناك حرصا شديدا من الجهات المسئولة في مصر على توفير الدواء لكل مريض يحتاجه، مشيرًا إلى أنه لم يجر الاتفاق على سعر معين حتى الآن.

وأردف: «مرض ضمور العضلات مختلف عن مرض لاعب الأهلي مؤمن زكريا لأن هذا نوع آخر وهذا المرض لا يصيب الأطفال فقط ولكنهم أكثر عرضة، والمرض قد يظهر في مراحل المراهقة أو مراحل مختلفة في العمر».