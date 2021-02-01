الصحة الإسرائيلية: 30% من إجمالي وفيات كورونا سجلت في شهر يناير 2021

كشفت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين أن حوالي ثلث إجمالي الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في إسرائيل حدثت في شهر يناير وحده، مما يجعله الشهر الأكثر فتكا حتى الآن منذ بداية الجائحة.

وبلغت حصيلة الوفيات في إسرائيل 4796 وفاة، وتظهر الأرقام الأولية أن 1433 منها سجلت في يناير 2021 أي حوالي 30%، ومن المتوقع أن يتم تحديث الرقم وأن يرتفع في وقت لاحق اليوم.

وظلت معدلات الإصابة مرتفعة مع تأكيد 5140 حالة جديدة يوم الأحد، واستقر معدل نتائج الاختبار الإيجابية عند 9.7%.

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن 3,081,162 إسرائيليا تلقوا جرعة اللقاح الأولى، وحصل 1,790,121 على الجرعتين.

ووفقا للبيانات الصادرة عن فرقة عمل عسكرية يوم الإثنين، بدأ معدل انتقال العدوى في إسرائيل في الارتفاع مرة أخرى بعد انخفاضه لعدة أسابيع.

وبلغ رقم التكاثر الأساسي، وهو عدد الحالات الجديدة الناجمة عن كل إصابة بفيروس كورونا، أو عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من كل شخص مصاب، 0.96، بعد أن انخفض إلى 0.9 في الأسبوع السابق.

ولكن ذكر التقرير أن هناك انخفاضا في عدد الحالات الجديدة والمرضى الخطرين فوق سن الستين، وهو انخفاض قال إنه يمكن أن يعزى إلى حملة التطعيم الواسعة النطاق، التي بدأت مع تلك الفئة العمرية.

وصدرت المعطيات بعد أن صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي لتمديد الإغلاق على مستوى البلاد، والذي أغلق أماكن العمل غير الضرورية ومعظم المدارس خلال الشهر الماضي، حتى صباح الجمعة الساعة 7 صباحًا.

وسيظل مطار بن جوريون الدولي مغلقًا حتى يوم الأحد، بينما إعادة فرض الحجر الصحي الإلزامي في فنادق الحجر الصحي الحكومية على من يُسمح لهم بدخول البلاد.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء المقبل ليقرر ما إذا كان سيمدد القيود لفترة أطول.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط من أجل التمديد لمدة أسبوع على الأقل، بينما يصر وزير الدفاع بيني جانتس على إنهاء الإغلاق في موعد لا يتجاوز الخميس.