كاميرا extra news تتجول داخل أول كلية نانو تكنولوجي في مصر

دخلت كاميرا extra news مقر كلية النانو التكنولوجي بجامعة القاهرة من أجل التعريف بمحتويات الكلية وطرق التقديم ومصاريف التقديم في الجامعة.

وقال الدكتور طارق حسن، عميد كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، إن المعهد يضم جهاز الإكس آر دي الذي يفحص أي مادة يتم إدخالها إلى المعهد أو المعمل وهذا العمل مؤمن على أعلى مستوى ومعقم كما يرتدي الباحث حذاء يعزله عن باقي الأدوات ويتم رش رذاذ على الباحث لتعقيم جسمه.

وأضاف «حسن» خلال استضافته في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news »اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، أن المعمل يضم وحدات لتحضير غازات قد تكون خطرة ويتم شفطها وإخراجها من المعمل عن طريق الخراطيم إلى الخارج، موضحا أن كل معمل في الكلية به 24 جهازا كما يضم جهاز اللاب الخاص بكل باحث معملا افتراضيا له يشبه المعامل الموجودة في أرض الواقع.

وأوضح عميد كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، أن الكلية مفتوحة لكل الحاصلين على درجة البكالوريوس في مجالات الزارعة والطب والصيدلة والهندسة والعلوم من مختلف الجامعات المعتمدة بشرط أن يكون الطالب حاصل على درجة جيد في البكالوريوس أو حاصل على دبلومة في النانو تكنولوجيا، مبينا أن هناك ماجستير الهندسة النونوية وماجستير البايو نانون ودبلومتين مهنيتين في علوم البيئة والعلوم التطبيقية.

وأكد عميد كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، أنه يكون يوجد مقررات تمهيدية في الماجستير بإجمالي 42 ساعة أما الدبلومات بإجمالي 24 ساعة معتمدة، موضحا أن المصروفات تبدأ من 4050 جنيها و500 جنيه لكل ساعة معتمدة ويستطيع الطالب تسجيل 24 مادة على الحد الأقصى في الترم الواحد.

وأشار عميد كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تستهدف جميع الطلاب من مختلف السفارات من أجل الإعلان عن الكلية في مختلف الدول.