منح جائزة الفيبريسي بـ«الإسماعيلية السينمائي» لفيلم أذربيجاني

منح أعضاء لجنة تحكيم النقاد الدولية لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 22 والتى تضم كلا من الناقدة المصرية مروة أبوعيش، والناقد السورية لمى طيارة والناقد الإيطالى ماسيمو ليكى؛ جائزة الفيبريسي للفيلم الأذربيجاني «عندما ينمو البرسيمونز» للمخرج هلال بيدروف.

وأقيم حفل ختام المهرجان مساء أمس الثلاثاء، على ضفاف قناة السويس، وحضر الحفل كل من، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، نيابة عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، اللواء مجدي العناني السكرتير العام للمحافظة، النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، نواب البرلمان أحمد عثمان وسامي سليم وآمال رزق الله، نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، اللواء وائل حمزة رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية.

بدأ الحفل بتقديم أغنية «أكيد راجعين»، غناء المطربة أسما الازرق، كلمات أحمد راؤول، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركي، استعراضات مصطفى حجاج، الحفل من إخراج الفنان هشام عطوة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وأقيمت دورته الـ 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجارى برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.