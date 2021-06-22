لهن علامة بارزة.. مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم 6 سيدات

يفتتح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دورته الخامسة يوم 24 يونيو المقبل ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 29 من الشهر نفسه، ويتنافس على جوائز دورة هذا العام 12 فيلمًا من 16 دولة، بينها 4 أفلام تسجيلية، وفيلم تحريك.

دنيا سمير غانم تعتذر عن حضور حفل تكريمها لوفاة والدها ومرض والدتها

ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عدد من الأسماء البارزة في مجال الفن، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

إلهام شاهين

يمنح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الفنانة إلهام شاهين جائزة «إيزيس للإنجاز» تقديرًا لمشوارها السينمائي الطويل الذي عبرت من خلاله عن قضايا المرأة بصدق وواقعية.

دنيا سمير غانم

يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الفنانة دنيا سمير غانم باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية، وقدرتها على التنوع في تقديم أدوارها المختلفة، واحتفاءًا بالنجمات الشابات المساهمات في تطوير السينما من خلال أعمالهن، بينما اعتذرت دنيا سمير غانم عن حضور حفل التكريم لوفاة والدها ومرض والدتها دلال عبدالعزيز التي لاتزال تعاني من تداعيات فيروس كورونا وحجزها بإحدى مستشفيات العزل.

ماشا مريل

يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة النجمة الفرنسية ماشا مريل باعتبارها صاحبة مشوار طويل ومميز مع السينما يمتد لنحو 50 عامًا بدأ منذ ستينيات القرن الماضي.

وفي حفل الختام يكرم المهرجان، عدد من الأسماء البارزة للسيدات في مجال الفن وهن:

ساندرا نشأت

يكرم مهرجان أسوان المخرجة ساندرا نشأت لمساهمتها في صناعة السينما من خلال تقديمها عدة أفلام مميزة.

نجوى نجار

كما يكرم المهرجان المخرجة الفلسطينية نجوى نجار باعتبارها تمثل نموذجًا بإبداع الجيل الجديد من المخرجات في السينما العربية.

منى البنداري

يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خبيرة الأرشيف السينمائي، منى البنداري، تقديرًا لمسيرتها ودورها في مجال الثقافة السينمائية والذي بدأ مطلع السبعينات.