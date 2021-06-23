سفير السعودية: المملكة داعمة لموقف مصر والسودان المتوازن في أزمة السد

قال السفير السعودي بالقاهرة، أسامة نقلى، إنه لا يوجد شك أن موقف المملكة واضح وصريح بشأن سد إثيوبيا، وهى داعمة لموقف الشقيقتين مصر والسودان المتوازن، في العمل للوصول لاتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف في المياه، ويضمن عدم وجود نقص بالنسبة للشقيقتين، وعبرنا عن موقفنا بكل صراحة ووضوح، في خدمة المصالح المشتركة على ضفاف النيل.

وأضاف «نقلي»، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن الأسبوع الماضي شهد اجتماع الدورة الـ 17 للجنة المشتركة بين مصر والسعودية برئاسة وزيري التجارة في البلدين، وبمشاركة رجال الأعمال المصريين والسعوديين، واللجنة المصرية- السعودية المشتركة هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في كل المجالات ذات الطبيعة التجارية والاجتماعية.

وأشار السفير السعودي بالقاهرة إلى أن الاجتماع كان مهما وتابع تطور العلاقات بين البلدين فى المجالات الصناعية والتجارية وعلى مستوى رجال الأعمال، حيث تم عقد مجلس الأعمال المصري السعودي، خصوصاً، بعد أن انتهت الدورة السابقة وتم ترشيح أو تعيين أعضاء لمجلسي الأعمال من الجانبين المصري والسعودي.