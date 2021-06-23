أصاب 14 شخصا حول العالم.. تعرف على قصة مرض تامر حسني في «مش أنا»

عُرض اليوم فيلم الفنان تامر حسني الجديد «مش أنا»، والذي يدور حول مرض أصيب به 14 شخصا في العالم أجمع بسبب ندرته، وهو مرض متلازمة اليد الغريبة.

يجسد تامر حسني في الفيلم شخصية «حسن» الذي يُصاب فجأة بمرض متلازمة اليد الغريبة، الذي جاء بدون سبب حيث أشار البعض إلى أنه ربما يكون جاء نتيجة جلطة في المخ لم يتم التعامل معها بشكل جيد وهو التشخيص الذي أظهره الفنان إياد نصار الذي ظهر كضيف شرف في الفيلم لتامر حسني المصاب بهذا المرض النادر.

متلازمة اليد الغريبة أو ما تعرف بالإنجليزية Alien Hand Syndrome هي حالة مزمنة يعاني فيها الإنسان من عدم القدرة على التحكم بحركات يده، و هي عبارة عن أعراض ناجمة عن إصابة في المخ وتكثر في الحالات التي يكون فيها الشخص معتمدا على نصف واحد من نصفي المخ، بمعنى أن اليد تصبح كما لو كانت جسدا منفصلا.

ظهرت أو شُخصت هذه الحالة في تقرير حالة مفصلة نشرت باللغة الألمانية في عام 1908 من قبل الطبيب النفسي أخصائي الأعصاب الألماني، كورت غولدشتاين . حيث وصف جولدشتاين في تقريره عن امرأة أصيبت بجلطة أثرت على جانبها الأيسر، وأصبحت يدها اليسرى وكأنها لشخص آخر.

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبدالرحمن، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم الفلوس الذي قدمه عام 2019 بجانب عدد من الأبطال ومنهم زينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومحمد سلام وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد السقا ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.