عاجل.. ضبط عاطل سرق هاتف وخاتم حماة تامر حسني.. «مسجل خطر»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على مسجل خطر، بتهمة النصب على والدة زوجة الفنان تامر حسني، بعدما استولى منها على مبلغ مالي ومجوهرات.

رجل أعمال إماراتي

وأفادت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم تقابل مع المجني عليها داخل أحد الكافيهات في مول العرب، وأوهمها أنه رجل أعمال إماراتي.

مغافلة وسرقة

كما أكدت التحريات التي باشرها العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر، مفتش المباحث، أن المتهم تمكن من مغافلة المجني عليها واستولى منها على هاتف محمول وخاتم وسلسلة ومبلغ 10 آلاف جنيه.

مسجل خطر

وتلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من المجني عليها، حيث اتهمت مجهولا بالاستيلاء على هاتفها المحمول ومجوهراتها ومبلغ ماليا أثناء جلوسهما في مول العرب، وتمكنت التحريات التي جرت بمعرفة ضباط المباحث من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مسجل خطر وله معلومات جنائية عن جرائم سابقة بنفس الأسلوب.

اعترافات المتهم

وانطلقت قوة أمنية يقودها المقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، وتمكنت من القبض على المتهم، واعترف المتهم خلال مواجهته بأقوال المجني عليها "حماة تامر حسني"، اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه كان بصحبة المجني عليها داخل أحد الكافيهات بمول العرب، ثم غافلها واستولى على هاتفها وخاتمها وسلسلة ومبلغ 10 آلاف جنيه، ثم لاذ بالفرار.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه.