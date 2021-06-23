8 معلومات عن «التأمين الصحي»: إضافة محافظتين جديدتين قبل نهاية العام

كشف الدكتور أحمد عاطف المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل تفاصيل المشروع وكذلك المحافظات التي سيتم تطبيق المنظومة فيها قريبًا، وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم عبر فضائية «CBC».

أبرز تصريحات المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل نرصدها لكم كما يلي:

1-المشروع يشمل كل الخدمات الصحية عدا الخدمات التجميلية ويشمل أيضًا علاج الأمراض المزمنة والمستعصية وكل الخدمات التي تقدمها المنظومة.

2-إطلاق المنظومة في محافظتي جنوب سيناء والأقصر خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.

3-بلغت نسب تسجيل المواطنين في المنظومة بمحافظتي جنوب سيناء والأقصر تعدى 90% من سكان المحافظتين.

4-تسعى المنظومة للوصول لجودة الخدمة الصحية عن طريق التخطيط الصحي للمحافظة ورفع كفاءة وتوفير المنشآت وتفعيل للمنظومة الإلكترونية.

5-نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل في جذب عدد كبير من الأطباء ومنهم أكثر من 500 طبيب من العاملين في الخارج.

6-تدريب عدد كبير من أطباء المنظومة على طب الأسرة في إنجلترا وعمل بروتوكول تعاون مع جامعة هارفارد والتي تعتبر من أعرق جامعات العالم.

7-متابعة الأمراض المتوطنة ونسبتها لعدد السكان وكذلك نسبة الضغط والسكر والأورام وتوزيع الوحدات الصحية بناء على هذه المعلومات الموجودة لدى وزارة الصحة.

8-سيتم إضافة محافظات السويس وأسوان لمنظومة التأمين الصحي الشامل قبل نهاية هذا العام.