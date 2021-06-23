تعرف على ضيوف تامر حسني في العرض الخاص لفيلمه «مش أنا» .. فيديو

حرص عدد كبير من النجوم والفنانين على حضور العرض الخاص لفيلم تامر حسني الجديد «مش أنا» والذى تم عرضه اليوم فى حفل خاص للصحفيين ووسائل الإعلام وعدد من أصدقاء تامر حسني والفنانين المشاركين فى العمل.

كان من أبرز الفنانين المشاركين في العرض كل من الفنان مصطفى قمر الذى حرص الحضور رفقة زوجته غادة رزق وشقيقه حمادة قمر، بالإضافة للفنان علي ربيع وأوس أوس وسامو زين والفنانة رنا رئيس والموزع توما والمنتج هاني محروس.

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبدالرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول شاب يدعى حسن والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم الفلوس الذي قدمه عام 2019 بجانب عدد من الأبطال ومنهم زينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومحمد سلام وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد السقا ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.

أما عن آخر الأعمال الدرامية التى قدمها تامر حسني فظهر كضيف شرف فى مسلسل «ولد الغلابة»، والذي شارك فيه مع أحمد السقا وهادي الجيار ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وإدوارد وعدد آخر من الفنانين.