مصرع طالب سقطت عليه «عرضة المرمى» في مباراة كرة قدم بسوهاج

لقي طالب مصرعه داخل ملعب خاص لكرة القدم بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج، إثر سقوط عارضة الملعب عليه، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد، ورود بلاغ من مستشفى جرجا العام بوصول "محمود. ف. ا"، 15 سنة، طالب، ويقيم دائرة القسم "جثة هامدة" إثر الاصطدام بجسم صلب.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال كلاً من والده "فراج. ا. م"، 53 سنة، عامل، شاهد واقعة "شريف. ا. ف" 16 سنة، طالب ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء قيام المتوفى المذكور بلعب كرة القدم بمعلب خاص بذات الناحية "رفقة الثاني" سقط على رأسة القائم الحديدي الخاص بالمرمى ما أدى إلى وفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ نتيجة الإصطدام بجسم صلب أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.