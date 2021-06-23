الهجرة تبحث مع وفد برلماني تفعيل «صوت مصر في أفريقيا»

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، يضم النائب الدكتور هاني نعمة الله، والنائبة الدكتورة سلوى الحداد، والنائبة الدكتورة نيفين جورج، والنائب الدكتور محمد الشيخ، وذلك لبحث التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ بشأن مبادرة «صوت مصر في أفريقيا».

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالوفد البرلماني، مثمّنة التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والسلطة التشريعية بغرفتيها «النواب والشيوخ»، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤكدة حرص الوزارة على استدامة التواصل على التنسيق مع الجهات المعنية ومجلسي «النواب والشيوخ»، لبحث المقترحات والأفكار وإمكانية تنفيذها، لتفعيل مبادرة «صوت مصر في أفريقيا» على أرض الواقع.

وأضافت وزيرة الهجرة أنّ اللقاء بحث نتائج آخر لقاء افتراضي ضمن لقاءات مبادرة «صوت مصر في أفريقيا»، الذي شارك به النائب الدكتور هاني نعمة الله، والذي بحث احتياجات المصريين في أفريقيا والاستفادة من خبراتهم، كما بحث أفكارهم واقتراحاتهم لاحتياجات الدول الأفريقية المقيمين بها في المجالات الممثلة في السياحة والمجال الطبي والصيدلي والاستثمار وصناعة الدواء، وغيرها من المجالات التي قد تفتح أسواقًا جديدة لمصر في القارة السمراء، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بتوطيد وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وذلك من خلال وزارة الهجرة والقوة الناعمة لمصر الممثلة في المصريين بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ اللقاء ناقش أيضًا ملف الأطباء والصيادلة وفتح أسواق لهم في أفريقيا، فضلًا عن تصدير الدواء إلى أفريقيا والاستفادة من خبرات المصريين العاملين في المستشفيات بأفريقيا، للتعرف على الاشتراطات والإجراءات اللازمة للعمل داخل أفريقيا، حتى يتسنى للجنة الصحة بمجلس الشيوخ بلورة الاحتياجات الأفريقية فيما يتعلق بالأطباء والصيادلة وتصدير الدواء.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات للاطلاع على الاحتياجات الأفريقية والإجراءات التي سترد لنا من الأطباء المصريين العاملين بأفريقيا في الوقت الحالي، مؤكدة أنّه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لموافاتهم بهذه الاحتياجات والمبادرات من المصريين بالخارج المقيمين بأفريقيا.

ومن جانبه، قدّم النائب الدكتور هاني نعمة الله، الشكر لوزيرة الهجرة، على اللقاء الذي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه أفريقيا، والتي ظلت مهملة في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنّ تصدير الدواء لأفريقيا من المجالات المهمة جدًا لتدعيم صناعة الدواء المصرية، خاصة صناعة اللقاحات ضد فيروس كورونا، حيث تكون مصر مركزًا لتصدير اللقاح لأفريقيا، مؤكدًا أنّ اللقاء يهدف لوضع الخطوات لتفعيل مبادرة «صوت مصر في أفريقيا» في جميع المجالات على أرض الواقع وزيادة التواجد المصري في أفريقيا.

وأكدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد، أنّ المصريين بالخارج هم القوة الناعمة للدولة المصرية في الدول المقيمين بها، متابعة: «تلقينا دعوة لزيارة البرلمان الزامبي، وهذه فرصة جيدة أيضًا للتعرف على الاحتياجات الأفريقية من نواب الشعب الزامبي».

وتطرقت النائبة الدكتورة نيفين جورج للحديث عن فترة عملها في دولة كينيا، مشيرة إلى أنّ المصريين في أفريقيا يحظون بتقدير كبير من الشعوب الأفريقية، ومصر تحتاج إلى أفريقيا وأفريقيا تحتاج لمصر، والمبادرات المصرية في القارة السمراء تحظى بتقدير كبير من الرؤساء والشعوب، لافتة إلى أهمية تبادل خبرات بين المصريين والأفارقة.

وأوضح النائب الدكتور محمد الشيخ، أنّ لمصر قوة ناعمة كبيرة في أفريقيا، ممثلة في المصريين بالخارج، مؤكدًا أنّنا يجب أن نعمل على استعادة دور مصر في أفريقيا، وأنّ الأطباء والصيادلة قوة ناعمة مصرية قوية جدا في أفريقيا، وفي مصر يوجد لدينا جاليات أفريقية، والاهتمام بهم سيكون مصدر للقوة الناعمة للدولة المصرية في دولهم.

يذكر أنّ وزارة الهجرة أطلقت مبادرة «صوت مصر في أفريقيا» Egypt’s Voice in Africa، والتي تأتي بهدف الاستفادة من القوى الناعمة للجاليات المصرية في القارة السمراء، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية.