الخارجية الألمانية: على المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا

دعا وزارة الخارجية الألمانية، المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزامه بدعم ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين بها، وفقا لما أفادت به قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل، مشددة على «أهمية أن تجري الانتخابات كما هو مخطط لها بالفعل».

وأشارت الخارجية الألمانية، إلى ضرورة أن يغادر المقاتلون والمرتزقة الأجانب ليبيا، مضيفة: «أمامنا العديد من التحديات لتحقيق مزيد من الاستقرار في ليبيا، وسنواصل العمل لتحقيق هذه الأهداف».

وتشارك مصر في مؤتمر برلين 2 الوزاري حول ليبيا، والمقرر انعقاده اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين، بعد نحو سنة ونصف على مؤتمر برلين الأول للقادة، والذي عُقد في يناير 2020.

ويناقش المؤتمر الجديد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وكذلك اتخاذ خطوات نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية الرئيسيةـ وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، توجه، أمس، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، تلبية لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.