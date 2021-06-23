فى ذكراه.. لقطات من مسيرة شاعر الرفض الجنوبى أمل دنقل

بعنوان «أمل دنقل.. الجنوبي شاعر الرفض»، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا، عن مسيرة الراحل الشاعر أمل دنقل.

وأفاد التقرير بأنه في مثل هذا اليوم وُلد شاعر الجنوب، أمير شعراء الرفض، صاحب زرقاء اليمامة، الشاعر أمل دُنقل، وذلك في عام 1940 في أسرة صعيدية بقرية القلعة على مسافة قريبة من مدينة قنا بصعيد مصر، وكان والده عاملا من علماء الأزهر الشريف، مما أثر في شخصيته وقصائده بشكل واضح.

وسُمي أمل دنقل بهذا الاسم لأنه وُلد في نفس السنة التي حصل فيها والده على إجازة عالمية فسماه باسم أمل تيمنا بالنجاح الذي حققه، وورث عن والده موهبة الشعر فقد كان يكتب الشعر العمودي وأيضا كان يمتلك مكتبة ضخمة تضم كتبا في الفقه والشريعة والتفسير وذخائر التراث العربي مما أثر كثيرا فيه وساهم في تكوين اللبنة الأولى له.

ذهب أمل دنقل إلى القاهرة بعد أن أنهى دراسته الثانوية في قنا، حيث التحق بكلية الآداب لكنه انقطع عن الدراسة منذ العام الأول لكي يعمل موظفا بمحكمة قنا ثم جمارك السويس والإسكندرية، وبعد ذلك عمل موظفا في منظمة التضامن الآفروأسيوي، لكنه كان دائما ما يترك العمل وينصرف إلى كتابة الشعر، حيث كتب عن مصر وأهلها وصعيدها، ونقل مع الراحل عبدالرحمن الأبنودي صورة حية عن الجنوب وتراثه وحكاياته.