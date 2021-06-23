كورونا حول العالم: 3 ملايين و898 ألف وفاة و179 مليونا و 934 ألف إصابة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 898 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 179 مليونا وما يقارب من 934 ألف إصابة، تعافى منهم 164 مليونا ونحو 696 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث سجلت دول العالم، أمس، 372 ألفا و583 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8.501 حالة وفاة.

وكما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (2.080 وفاة)، والهند (1.129 وفاة)، والأرجنتين (791 وفاة)، وكولومبيا (614 وفاة)، وروسيا (546 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس، أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (86.833 إصابة)، والهند (54.393 إصابة)، وكولومبيا (28.616 إصابة)، والأرجنتين (21.387 إصابة)، وروسيا (16.715 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، لاتزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (617.875 وفاة)، والبرازيل (504.897 وفاة)، والهند (390.691 وفاة)، والمكسيك (231.505 وفيات)، وبيرو (190.906 وفيات).

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (34.434.803 إصابات)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ30 مليونا بواقع (30.028.709 إصابات)، والبرازيل التي تخطت عتبة الـ18 مليونا مسجلة (18.056.639 إصابة)، وفرنسا (5.760.002 إصابة)، وتركيا (5.381.736 إصابة).