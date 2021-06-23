للمعلمين والأطباء وأساتذة الجامعات.. تفاصيل زيادة الرواتب اعتبارا من الشهر المقبل

يترقب المعلمون، خلال أيام، صرف الحوافز السنوية بالزيادة الجديدة في يوليو، حيث قال مصدر بوزارة المالية لـ«الوطن»، إنَّ هناك 5 قرارات تمس شرائح وقطاعات من الموظفين بالدولة بعد اعتمادها من الحكومة.

وأضاف المصدر، أنَّ القرارات الخمسة سيتمّ تطبيقها بداية من الشهر المقبل بعد اعتماد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لها لتضمنها الموازنة العامة للدولة الجديدة في بداية العام المالي 2021-2022، وتشمل المعلمين، الأطباء، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

زيادة حافز تطوير المعلمين

وأشار المصدر، إلى أنَّه سيتمّ زيادة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر، بتكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه، ونصف مليار إضافية لزيادة حافز الجودة الخاص بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

تشمل حزمة الزيادات المالية، إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض بقطاع الصحة، حيث سيشهد القطاع الصحي -بحسب المصدر- مراعاة أثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» بتكلفة تُقدر بنحو مليار جنيه.

1.5 مليار جنيه بدلات للمنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

ووفق ما أوضحه المصدر، فإنَّ الدولة ستمنح حوافز وبدلات انتقال إلى العاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه، مؤكّداً أنَّ باب الأجور بالموازنة العامة للدولة الجديدة 2021-2022 سيزيد بنحو 37 مليار جنيه.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إنَّ جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء، مشيراً في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنَّ ذلك يرجع إلى السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية.