دورة صيفية.. رئيس اتحاد الناشرين يكشف تحديات معرض الكتاب بسبب كورونا

بعد تأجيله لأشهر، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، يستعد القائمون على معرض القاهرة الدولي للكتاب، لدورة استثنائية في تاريخه، التي تقام لأول في ظل وباء «كوفيد 19» وفي شهر يونيو وبتذاكر مجانية لزائري المعرض.

انطلاق معرض الكتاب في يونيو لأول مرة

منذ تدشينه لأول مرة عام 1969، شهد معرض الكتاب محطات بارزة، أحدثها ما فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد هذا العام، إذ تنطلق دورته الـ52 الاستثنائية، لأول مرة، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو المقبل، بـ مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار «في القراءة حياة».

وسيتمّ حجز تذاكر معرض الكتاب للجمهور «أون لاين» منعًا للتكدس أمام بوابات المعرض، بجانب إطلاق منصة رقمية ضمن جهود التحول الرقمي، لتضم جميع التفاصيل والخدمات التي تهم المشاركين وزوار المعرض.

وأعلنت وزارة الثقافة أن فكرة النشاط الثقافي والفني هذا العام تقوم على تقديم جرعة مكثفة وجاذبة للمتلقي، على منصة معرض الكتاب، بحسب فلسفة جديدة في أنشطة «الأون لاين» بناءً على دراسة التجارب السابقة التي قدمتها الوزارة في هذا المجال وأيضا بناءً على دراسة التجارب العربية والدولية الأخرى والإفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية.

وأوضحت الوزارة أن المنصة تتناسب مع ذوق جمهور المعرض من خلال فواصل موسيقية يقدمها المبدعون من الموسيقيين المصريين الشباب والشابات أبناء وبنات دار الأوبرا المصرية وأكاديمية الفنون والهيئة العامة لقصور الثقافة.

رئيس اتحاد الناشرين: إجراءات استثنائية.. و12 ساعة عمل بمعرض الكتاب

من ناحيته، أكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن معرض الكتاب في دورته الـ52 يشهد تحديات عديدة، موجهًا شكره لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، لجهودهما وحرصهما على حل الأزمات والعقبات لإقامة المعرض وفق عدة إجراءات، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.

وأضاف عبده، لـ«الوطن»، أن من بين التحديات التي يشهدها معرض الكتاب هو إقامته في شهري يونيو ويوليو لأول مرة، خلال هذا الطقس الحار، بما يخالف الدورة الطبيعية المعتادة بين شهري يناير وفبراير من كل عام، بالإضافة إلى انتشار جائحة كورونا، الذي تم تغيير موعده بسببها، لذلك ستكون الفعاليات افتراضية عبر المنصة الرقمية، على أن تبدأ ساعات العمل من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، بسبب انعقاد الدورة في الصيف.

وتابع رئيس اتحاد الناشرين، أنه خلال الفترة الماضية، تم تسكين الأجنحة بمركز مصر للمعارض الدولية، مع التشديد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا، موضحا أنه نحو 800 ناشر يشاركون في المعرض حوالي 800 ناشر، مصريين وعرب وأجانب.

وأشار إلى أن الناشرين يستعدون لمعرض الكتاب منذ حوالي عام ونصف، إذ يعتبر الحدث هو السوق الكبير للناشرين بالوطن العربي، من حيث كونه أكبر تجمع لهم وللمسئوليين والهيئات وتجار الجملة، ويحقق أعلى نسبة تواصل بين المشاركين.

إجراءات الناشرين في معرض الكتاب لمواجهة كورونا

وفيما يخص الإجراءات الاستثنائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمعرض، أوضح رئيس اتحاد الناشريين المصريين، أنه يتم توسعة الممرات المخصصة للجمهور تجنبا للزحام، مع السماح بأكبر قدر من التهوية، والالتزام بارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة يوميًا للزائرين والمشاركين ومراعاة المسافات الآمنة والمرور عبر بوابات التعقيم والحرص على عدم التكدس وتحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض، بالإضافة لعدم إقامة فاعليات ثقافية ونقلها عبر المنصة الرقمية.

ولفت إلى أنه هناك العديد من الكتب التي ستطرح في المعرض تتناول أثر جائحة فيروس كورونا المستجد، والتجارب والمعاناة التي أحدثتها في أوساط الناشرين المصريين والعرب والأجانب.