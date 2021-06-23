وزيرة الصناعة ونظيرها المغربي يبحثان حركة التبادل التجاري بين البلدين

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع، مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي، «عبر تقنية الفيديو كونفرانس»، تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بحضور السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمملكة المغربية، والدكتورة دينا محمود، رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمستشار تجاري نهى كمال، مدير إدارة المغرب العربي بالتمثيل التجاري وأحمد شوقى، رئيس المكتب التجاري المصري بالمغرب وعبد الواحد رحال، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة المغربية.

وأكدت الوزيرة عمق وتاريخ العلاقات الثنائية المصرية المغربية والتي تستند الى علاقات الترابط الأخوي والعربي بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس لمشروعات تعاون اقتصادي تجاري واستثماري ملموس تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والمغربي وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وقالت جامع: إنه تم الاتفاق مع الجانب المغربي على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التجارة في البلدين لحصر المعوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وايجاد حلول جذرية لها في اسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أهمية تدشين آلية عمل ميسرة بين البلدين ترتكز على إجراءات واضحة وضوابط زمنية محددة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق المغربية والصادرات المغربية للسوق المصري.

تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتيسير حركة التجارة والاستثمارات

وأشارت الوزيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للمستثمرين المغاربة الحاليين والجدد، لافتة إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات المغربية للسوق المصري بمختلف القطاعات الانتاجية خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة على المستويين الوزاري ومستوى مجموعات العمل الفنية مع الجانب المغربي لبحث كافة ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وكذا الوقوف على التحديات التي تعترض انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وتابعت: أن استراتيجية العمل التى تم توقيعها مؤخراً بين الحكومة المصرية والتجاري وفا بنك المغربي لتعزيز تواجد الصادرات المصرية باسواق دول غرب أفريقيا تعد ترجمه للعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تربط مصر والمغرب وتعكس ثقة الدولة المصرية في المؤسسات المصرفية المغربية وكذا حرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب ودول غرب أفريقيا

وأضافت: أن السوق المغربي يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرةً إلى أن اجمالي الصادرات المصرية لدولة المغرب بلغ العام الماضي نحو 468 مليون دولار كما بلغ اجمالي الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الاولى من العام الجاري 265 مليون دولار.

حفيظ العلمي: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

ووجهت جامع الدعوة لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي لزيارة القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك واستعراض كافة الملفات المطروحة على جدول الاعمال وكذا التشاور بشأن كافة الموضوعات والقضايا الاقتصادية الاقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لمستويات متميزة وبصفة خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية، مشيرةً الى اهمية تفعيل العمل المشترك لتحقيق توازن بمعدلات التبادل التجاري وتعديل الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل بشدة لصالح مصر.

وأشار إلى أهمية فتح صفحة جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب من خلال العمل على حل كافة المشكلات والتحديات التي تعترض انسياب التجارة البينية وتدفق الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والمغرب لمستويات تليق بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.