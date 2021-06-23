تخريج دفعة جديدة من خريجي «الوحدات المتنقلة» بالمنوفية (صور)

أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، بتخريج دفعات من خريجي وحدة التدريب المتنقلة المتواجدة في مدينة الشهداء بالمنوفية على مهنة التفصيل والحياكة ممن اجتازوا التدريب وتمّ اختبارهم على المهنة، في إطار مبادرة «التدريب من أجل التشغيل» وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبي العمل.

كما عقدت وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، وتحت شعار «المرأة = الرجل في الحقوق والواجبات»، بعقد ندوة بعنوان «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة»، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها الوحدة من أجل نشر ثقافة العمل الآمن، وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص عمل المرأة ومساندتها وتمكينها اقتصادياً.

وسلم علي حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، شهادات إتمام التدريب لخريجي التدريب بالوحدة المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، بحضور مصطفى كحلي مسؤول التدريب بالمديرية.

التدريب يتمّ وفق نظام الساعات المعتمدة

وقال مدير المديرية، إنَّ التدريب يتمّ وفق نظام الساعات المعتمدة بإجمالي 150 ساعة تدريبية، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير اللازم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع تأكّيد التباعد الاجتماعي فيما بين المتدربين وتقليل أعدادهم في كل دورة تدريبية.

حضر الندوة كل من: كريستينا إبراهيم مدير إدارة المرأة وتكافؤ الفرص ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية، ومحمد سالم مسؤول بروتوكول التعاون وعضو الوحدة، وزينب سويد مسؤول العلاقات والمنسق الإعلامي، ودعاء محمد السيد عضو السلامة والصحة المهنية بالوحدة.