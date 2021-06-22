وزير الاتصالات: إنشاء ألف برج محمول جديد ضمن «حياة كريمة» العام الجاري

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن دور الوزارة في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، مؤكدا أن دور الوزارة في المبادرة، يبدأ من توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من مليون و50 ألف مسكن، فضلًا عن 14 ألف مبنى حكومي، حيث إن تلك المنازل والهيئات الحكومية، موجودة داخل الـ1400 قرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث سيجري توصيل الكابلات الضوئية لكل المنازل في القرى.

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة «دي إم سي»، أنه يجري العمل على تطوير مكاتب البريد في هذه القرية، التي يبلغ عددها 900 مكتب، وجرى الانتهاء من تطوير 60% منها، وقبل نهاية العام سيجري الانتهاء بنسبة 100% من تطويرهم، كما سيجري العمل على تحسين جودة الأبراج، ومحطات التي يقام عليها خدمة المحمول، سواء الإنترنت المحمول أو الخدمات الصوتية التابعة للمحمول.

وأردف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيجري إقامة 1000 محطة جديدة خلال هذا العام، في القرى التابعة للمرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة، كي تصل جودة الخدمة في القرى على مستوى المعايير العالمية المحددة، ويضاف إلى ذلك العمل على التنمية البشرية ومحو الأمية الرقمية ومشروعات الثقافة الرقمية لأهالينا في هذه القرى، موضحًا أن هناك خطة تقوم عليها الوزارة في منتهى الأهمية لتطوير مكاتب البريد المصري، فتم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد في عامي 2019 و2020، وسيتم الانتهاء هذا العام فقط من تطوير 1500 مكتب آخرين.