قافلة طبية بالشهداء في المنوفية ضمن «حياة كريمة»

انطلقت قبل قليل، قاقلة طبية شاملة في جميع التخصصات، لقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والتي تنظمها مبادرة «حياة كريمة»، في المنوفية، بالتعاون مع جامعة مدينة السادات، في إطار التعاون بين المبادرة في المنوفية والجامعة لتقديم الخدمات للقري الأكثر احتياجا .

وأكد المهندس محمد ربيع منسق مبادرة «حياة كريمة»، بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن القافلة تأتي بعد موافقة مجلس جامعة مدينة السادات، حيث قامت إدارة المشروعات البيئية بالجامعة بتنظم مشروع بيئي متكامل عبارة عن قافلة طبية متكاملة ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء، والمدرجة ضمن حياة كريمة في المنوفية .

وأضاف أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية، ومن بينها «العظام، الأنف والأذن، الباطنة، وعدد من التخصصات المختلفة»، مؤكدا أن الهدف من القافلة الطبية هو تقديم كل الدعم الصحي للمواطنين في القري المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة .

وأوضح أن القافلة ستنظم ندوات توعيه مختلفة، ومنها ندوة توعوية عن التغذية السليمة وعلاقتها بالوقاية وعلاج فيروس كورونا، وندوة توعية أخري، عن أهمية محو الأمية وتعليم الكبار، موضحا أن القافلة بقيادة الدكتوره شيماء الكرش دكتورة تغذية، وبالتنسيق مع إدارة جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية .

وتواصل مبادرة حياة كريمة في المنوفية تطوير وبناء عدد كبير من المدارس، وتطوير المنشآت الحكومية، وبناء مراكز خدميه في كل وحدة محلية قروية، فضلا عن المئات من المشروعات التي يجري تنفيذها في المرحلة الأولي من المبادرة بمركزي أشمون والشهداء .