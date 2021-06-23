بعد مي عمر ومي حلمي.. كيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات؟

أصبحت الفنانة مي عمر، حديث الكثيرين على مواقع السوشيال ميديا، بعد حصولها وزوجها على الإقامة الذهبية، بعد ما كتبته عبر حسابها على إنستجرام: «خالص الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي أنا وزوجي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات المتحدة العربية، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين.. حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعبا».

الإقامة الذهبية من الإمارات

ومن قبلها حصلت المذيعة مي حلمي على الإقامة الذهبية أيضا، لذا تستعرض «الوطن» في السطور الآتية شروط وكيفية التقدم للحصول على الإقامة الذهبية من الإمارات والفئات المستحقة لذلك، والخدمات والمميزات التي تقدمها لهم.

شروط الحصول على الإقامة الذهبية

تأشيرة الإقامة الذهبية تنقسم إلى عدة فئات، منها ما يمتد لـ10 سنوات والتي يحق الحصول عليها للمستثمرين في استثمارات عامة داخل الدولة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم.

تتضمن شروط التأشيرة التالي:

أن يكون الرأسمال المستثمر مملوكًا بالكامل للمستثمِر وليس قرضًا، إضافة إلى تقديم أدلة تثبت ذلك الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة.

أن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات، أو ديون تؤثر على ملاءته المالية التي لا تقل عن 10 ملايين درهم ويمنح المستثمر من خارج الدولة إذن متعدد الدخول للدولة لمدة 6 أشهر، مع قابلية التجديد لمدة 6 أشهر أخرى.

تشتمل الفيزا طويلة الأمد على الزوجة والأولاد، مدير تنفيذي واحد، واستشاري واحد، كذلك يتاح للمستثمر تأشيرة لـ3 من عمال الخدمة المساعدة.

2- أصحاب المواهب

تمنح التأشيرة لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين.

ويشترط لفئات أصحاب المواهب وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة وفقاً للشروط التالية لكل فئة:

العلماء: أن يكون العالم مُعتمدًا من مجلس علماء الإمارات، أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

المخترعون: يشترط بالنسبة لهم أن يكون حاصلا على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة، واعتماد وزارة الاقتصاد.

المبدعون من أهل الثقافة والفن: أن يكون المبدع معتمدًا من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

أصحاب النخبة: للمتمتعين بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات اختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.

المدراء التنفيذيون: من أصحاب الخبرات العلمية والتحصيل العالي، مثل مهندس في تخصص نادر يحمل درجة جامعية ويعمل في شركة خاصة في الدولة وذلك للحفاظ على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة.

الأطباء وأصحاب الاختصاص:

- أن يكون حاصلا على شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

- أن يكون حاصلا على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب.

- أن تكون له إسهامات في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية.

- أن يكون حاصلا على عضوية في منظمة مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، والتي تتطلب عملا متميزا لقبول العضوية.

- أن يكون حاصلا على تحصيل علمي لا يقل عن شهادة الدكتوراه، وخبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم.

- أن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة، وذات أهمية.

تأشيرة الإقامة لـ5 سنوات

يمكن للفئات التالية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات.

1- تصريح إقامة للمستثمر في عقار تتضمن الشروط التالي:

أن يكون الاستثمار في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري، لا تقل عن 5 ملايين درهم، وأن يكون العقار المُستثمر مملوكا بالكامل للمستثمر وليس قرضا، وأن يظل محتفظًا بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، وأن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدنية تنتقص من ملاءته المالية.

2- المتفوقون من الطلبة

ويشمل ذلك: الحاصل على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة من قبل الهيئة.