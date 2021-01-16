قبل وليد توفيق.. مطربون حصلوا على الإقامة الذهبية من الإمارات

أعلن المطرب وليد توفيق، حصوله على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وذلك عبر منشور له على حسابه بموقع «تويتر»، حيث كتب:«شرفتوني بالإقامة الذهبية في بلدي الثاني».

وليد توفيق يعلن حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات

كما نشرت «توفيق» الرساله المرسلة له من دولة الإمارات والتي تنص على: «السيد وليد توفيق المحترم، تحية طيبة وبعد، تهديكم هيئة الثقافة والفنون في دبي أطيب التحيات وتتمنى لكم دوام التقدم والرقي، بداية يسرنا إبلاغكم بأنه قد تم منحكم شهادة اعتماد فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن كما هو مبين فى المرفق، كما نرجو التكرم من سيادتكم بالتوجه إلى مقر المبنى الرئيسي للإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بدبي منطقة الجافلية القاعة رقم 4 مكتب الإقامة الذهبية لدى السادة أبو بكر ال علي، أو على عبدالرحمن حديد، ليتم إبلاغكم بمتطلبات إجراءات إصدار الفيزا الثقافية علما بأن هيئة الثقافة والفنون في دبي ستتكفل بتكاليف إصدار الفيزا القافية وتجديد الهوية ولاتتحمل أي مصاريف أخرى».

ولم يكن وليد توفيق هو أول مطرب يحصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، فقد سبقه كلا من المطربة التونسية لطيفة، والفنان المصري محمد رمضان، خلال الأشهر القليلة الماضية.

محمد رمضان يحصل على التأشيرة الذهبية سبتمبر الماضي

فقد منح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفنان محمد رمضان، تأشيرة ذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر الماضي، ونشر رمضان صورة من التأشيرة على موقع «إنستجرام».

ووجَّه «رمضان» رسالة شكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلا: «شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، وشكرًا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله، وحفظ حكامها وشعبها الغالي، ثقة في الله نجاح».

لطيفة تحصل على الإقامة الذهبية في نوفمبر الماضي

كما منح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، الفنانة التونسية لطيفة، الإقامة الذهبية في نوفمبر الماضي.

وأعربت لطيفة عن سعادتها بالإقامة ونشرت على صفحتها عبر «فيسبوك»، شكرا لدولة الإمارات قائلة: «هذا اليوم من أسعد أيام حياتي، شكرا لدولة الإمارات الحبيبة وشكرا للشيخ محمد بن راشد، على منحى هذه الإقامة الذهبية والتي بدأ منحها مؤخرا للفنانين والأدباء والعلماء».