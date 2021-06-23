«الزراعة»: استيراد 122 ألفا من رؤس العجول والأغنام قبل عيد الأضحى

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن السيد القصير وزير الزراعة كلف اللجنة الاسترادية المشكلة بقرار رئيس الوزراء بدراسة الوضع الراهن لرؤس المواشي المتوفرة في السوق والإنتاجية والفجوة المطلوب منها لسد الاحتياج، وتحقيق التوازن في الأسواق سواء في الكميات المتوفرة أو الأسعار، خاصة مع قرب عيد الأضحى 2021.

44 ألف رأس عجل من الاتحاد الأوروبي للتسمين والتربية

وأضاف «سليمان»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، أنه جرى الموافقة على استيراد 52 ألف و500 رأس عجل بقري للذبيحة الفوري من السودان، إضافة لـ44 ألف رأس من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى للتسمين والتربية، و70 ألفًا من الأغنام، منها 25 ألفًا من السودان، و45 ألفًا من دول أخرى، إضافة لـ 7 آلاف رؤوس ماعز البور المتخصص في إنتاج اللحوم والألبان، و7 آلاف طن من مصنعات اللحوم.

اللجنة الاستيرادية تعمل على ثبات واستقرار الأسعار

وأكد رئيس قطاع تنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن ما وافقت عليه اللجنة الاستيرادية يحقق كافة الرغبات وأذواق المستهلكين، وكذلك الاتزان في الكميات المطروحة في الأسواقن فضلًا عن ثبات واستقرار الأسعار.

وأشار إلى أن الاستيراد يجرى وفقًا لكل الاشتراطات المحجرية والبيطرية والصحية، سواء كانت في دول المنشأ أو المحاجر داخل مصر.

ولفت رئيس قطاع تنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أن اللحوم الحية المستوردة من السودان تُحجر في محاجر حدودية، وتفحص بيطريًا، وبعد التأكد من سلامتها تذبح وتُنحر، كما تُستورد رؤوس حية للتربية والتسمين، ثم تذبح بعد وصولها للوزن المقرر، وهو 400 كيلو جرام على الأقل.