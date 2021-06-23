محمد رمضان يقبل يد نبيلة عبيد: نجمتي المفضلة

نشر الفنان محمد رمضان، مجموعة صور تجمعه بالفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، خلال تواجدهما بدولة الإمارات، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

محمد رمضان يقبل يد نبيلة عبيد ويصفها بـ«نجمته المفضلة»

وعلّق محمد رمضان على الصور التي تجمعه بالفنانة نبيلة عبيد وهو «يقبل يدها» عبر حسابه بـ«انستجرام» قائلًا: أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي.

الفنانة نبيلة عبيد تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

وتتواجد حاليًا الفنانة نبيلة عبيد في دولة الإمارات بعد حصولها على الإقامة الذهبية، كما أعلنت عبر حسابها بـ«انستجرام» وقولها: شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.

واختتمت نبيلة عبيد بالقول: حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة و شعبًا.

محمد رمضان يحصل على التأشيرة الذهبية في 2020

وفي شهر سبتمبر الماضي، حصل الفنان محمد رمضان على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، ووجه وقتها الشكر والتحية لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ولحكومة دبي واصفًا التأشيرة الذهبية بأنها أجمل هدية.

واعتاد الفنان محمد رمضان مؤخرًأ تصوير مقاطع فيديو كليب جديدة من داخل دبي، وفي الساعات الماضية نشر صورة له من داخل طائرته الخاصة عبر حسابه بـ«انستجرام» معلقًا عليها بقوله «مسافر إلى مدينتي دبي الأن».