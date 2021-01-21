نبيلة عبيد: التزم بالإجراءات الاحترازية وعندي أمل نعدي جائحة كورونا

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها تلتزم وبشدة بالإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا، حيث أنها تحتفل اليوم بعيد ميلادها ولكن مع الإلتزام بالتباعد الإجتماعي فيما بينها وبين أبنائها وممن يحضرون بالاحتفال بعيد ميلادها.

عندي أمل أن ربنا يبقي واقف معانا في سنة 2021 وفيروس كورونا ينتهي

وأضافت «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنها تقوم بشكل يومي وفي الصباح بالاطمئنان على كافة معارفها وأصدقائها من الأشخاص الصحيحين ومصابي فيروس كورونا: «عندي أمل أن ربنا يبقى واقف معانا في سنة 2021 وفيروس كورونا ينتهي».

منذ 30 عاما إعتادت أن يصل إليها «تورته» من محل بعينه في عيد ميلادها

وأوضحت أنها قد اعتادت منذ 30 عاما أن يصل إليها «تورته» من محل بعينه في يوم عيد ميلادها، وتكون تورته مكونه من أكثر من دور وبين كل دور وأخر يتم وضع صورها، و كذا كلام من معجبيها.

عندي أمل أننا نعمل حفلة كبيرة ونعزم كل الحبايب الحلويين معانا

وتابعت: «عندي أمل كبير أننا نخلص من فيروس كورونا بسرعة، وعندي أمل أننا نعمل حفلة كبيرة ونعزم كل الحبايب الحلويين معانا».

وكانت احتفلت اليوم نجمة مصر الأولى، الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها في جو أسري فرضته عليها جائحة كورونا، وقالت: «شكرا جدًا لكل من هنأني بعيد ميلادي، فهذا العام الاحتفال بشكل جديد ومختلف، كان قبل جائحة كورونا الاحتفال بعيد الميلاد وكأنه عيد قومي، لكن للأسف اختلف الوضع بعد انتشار كورونا فسوف يقتصر عيد ميلادي علي أسرتي فقط، وسيكون عيد ميلاد عائلي جدا مع الالتزام بارتداء الكمامة، وممنوع النفخ في الشمع بالنفس، هنطفي الشمع بورقة».