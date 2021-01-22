نبيلة عبيد لـ«الوطن»: أستعد لتقديم مذكراتي في برنامج تليفزيوني

تستعد الفنانة نبيلة عبيد لتقديم مذكراتها والتي تتضمن كواليس مشوارها الفني من خلال برنامج تليفزيوني.

وقالت نبيلة لـ«الوطن»: انتهيت من كتابي «سينما نبيلة عبيد» والذي قام بتأليفه الكاتب محمود قاسم من خلال عدد من الجلسات والحكي عن كواليس أعمالي الفنية والتي يبلغ عددها 86 عملا، وبالفعل تم الانتهاء من الكتاب وننتظر انتهاء جائحة كورونا للإعداد لحفل توقيع كبير يشهده عدد من وسائل الإعلام.

وأضافت نبيلة «وأعمل حاليا على الإعداد لتقديم مذكراتي من خلال برنامج تليفزيوني أقدم أنا من خلاله جميع القصص الفنية والإنسانية خلال مشواري الفني، ولكن حتى الآن الموضوع في إطار التحضير».

نبيلة عبيد ومسلسل «سكر زيادة»

نبيلة عبيد قدمت في رمضان الماضي، مسلسل «سكر زيادة» والذي جمعها لأول مرة بنجمة الجماهير نادية الجندي وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا ولفت الأنظار إليه في أول تعاون بين نجمة مصر الأولى ونجمة الجماهير وحقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

وشهد تصوير العمل كواليس عديدة منها انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة التصوير، ليعود فريق التصوير في شهر مايو ويلتزم بالحجر الصحي في منازلهم فور عودتهم من لبنان.

«سكر زيادة» من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان وشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين.